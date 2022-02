EdiliziAcrobatica: ricavi 2021 balzano a 98,1 mln (+119,5% a/a), trainati dall'Italia

Daniela La Cava 16 febbraio 2022 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

EdiliziAcrobatica, società specializzata in lavori di ristrutturazioni di esterni, ha annunciato che il consiglio di amministrazione ha preso atto dei risultati finanziari consolidati di pre-chiusura al 31 dicembre 2021, non sottoposti a revisione contabile. Nel dettaglio, i ricavi prodotti consolidati del 2021 sono pari a 98,1 milioni di euro rispetto ai 44,7 milioni del precedente esercizio (+119,5% anno su anno). In Italia, primo mercato della società, nel 2021 i ricavi sono cresciuti del 126,9%, passando dai 41,7 milioni del 2020 ai 94,7 milioni."Gli eccezionali risultati conseguiti in Italia sono stati favoriti anche dall’introduzione degli incentivi Bonus Facciate 90%, previsti dal Decreto Rilancio a favore delle opere di miglioramento degli edifici. L’incremento ha permesso conseguentemente di espandere sul territorio la base operativa", si legge in una nota.