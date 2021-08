EdiliziAcrobatica protagonista in Borsa (+5,7%) con performance contratti luglio

Daniela La Cava 10 agosto 2021 - 14:19

MILANO (Finanza.com)

EdiliziAcrobatica continua la sua corsa a Piazza Affari, dove mostra una crescita di oltre il 5,7 per cento. A dare gas al titolo le indicazioni arrivate dai contratti di luglio in crescita. Nel dettaglio il mese di luglio è stato chiuso con un risultato in forte crescita, che ha portato a un incremento dei contratti sottoscritti del 348% pari a 17,596 milioni di euro, rispetto a luglio 2020 quando si attestò a 3,929 milioni.