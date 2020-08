EdiliziAcrobatica, ok assemblea per distribuzione di 760 mila euro di dividendi

Valeria Panigada 27 agosto 2020 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

EdiliziAcrobatica distribuirà 760mila euro di dividendi. L’assemblea della società, specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata sul segmento Aim Italia, ha deliberato di destinare 760mila euro a dividendi da distribuire, pari a 0,096 euro per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco il 31 agosto. La restante parte dell'utile verrà destinata per quasi 4mila euro alla riserva legale, che con questo accantonamento raggiunge il limite di legge pari al 20% del capitale sociale, e per 460mila euro a riserva di utili portati a nuovo.“Abbiamo ritenuto opportuna, come riconoscimento per gli investitori che hanno creduto in noi, una parziale distribuzione dei dividendi, per altro possibile nonostante il periodo particolarmente delicato per l’economia globale - ha commentato il fondatore Riccardo Iovino -. Si tratta certamente di un risultato importante per il gruppo che, nel corso del 2019, così come in questo 2020, ha operato importanti investimenti volti a favorirne la crescita e la penetrazione in nuovi territori sia italiani che europei".