EdiliziAcrobatica: nasce la controllata Energy Acrobatica 110 dedicata al Superbonus del 110%

simone borghi 7 aprile 2021 - 11:33

MILANO (Finanza.com)

E' nata la società Energy Acrobatica 110 (EA 110), con l’obiettivo di assolvere al ruolo di Main Contractor nell’ambito di progetti e cantieri che operano sotto il regime di agevolazione fiscale del 110%.Controllata all’80% da EdiliziAcrobatica e al 20% dalla torinese Buildings, EA 110 sarà pienamente operativa già nelle prossime settimane e, nella sua fase iniziale, sarà attiva nel Nord-Ovest a partire proprio da Torino, città in cui sta consolidando una rete di partner per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico che rientrano sotto il regime del Superbonus del 110%.Nel ruolo di Main Contractor, EA 110 si assume il compito di gestire integralmente i contratti tra le parti coinvolte: dal condominio agli studi ingegneristici che devono rilasciare le certificazioni energetiche di conformità, passando ovviamente per le aziende di edilizia incaricate della realizzazione dei lavori.