EdiliziAcrobatica: closing con Accés Vertical, si prepara a scalare mercato spagnolo edilizia

22 settembre 2021 - 08:09

EdiliziAcrobatica (EDAC), società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza,ha aver finalizzato lunedì scorso l’acquisizione di un ramo di azienda di Accés Vertical, società spagnola operante nel settore dell'edilizia su fune. Il controvalore dell’operazione è pari a 450mila euro con il riconoscimento di un earn out nel 2022 e nel 2024, al raggiungimento di obiettivi di fatturato ed Ebitda margin.L’acquisizione del ramo di azienda di Accéss Vertical, si spiega nella nota, s’inserisce nella strategia di internazionalizzazione di EDAC che giunge così sul territorio iberico, come annunciato all’inizio del 2021, a due anni dall’ingresso su quello francese, dove è presente con la controllata EdiliziAcrobatica France SaS.Nell’operazione, che non si qualifica come un’operazione significativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti, EDAC è stata assistita da Emintad Italy in qualità di Financial Advisor e da Studio Legale LCA in qualità di Legal Advisor.