EdiliziAcrobatica: aumenta anche a maggio valore contratti sottoscritti

EdiliziAcrobatica ha annunciato di avere chiuso il mese di maggio in crescita. In particolare, la società ha registrato un +30,1% riguardo al valore dei contratti sottoscritti, passati da 11,43 milioni di euro del 2021 a 14,87 milioni del 2022. “Continua così l’andamento positivo delle performance dell’azienda fondata da Riccardo Iovino anche a maggio 2022, che nonostante la congiuntura internazionale non certo semplice, prosegue nel suo percorso di crescita costante non solo sul mercato italiano, ma anche su quello internazionale”, segnala la nota. Positivo l’andamento anche della rete franchising Italia che passa da 3,05 milioni di maggio 2021 a 3,45 milioni di maggio 2022, con un incremento del 13,1%.

Dal punto di vista della crescita interna, il gruppo ha raggiunto al 31 maggio 2022 un totale di 1.525 collaboratori, pari al 27,8% in più dello stesso periodo dell’anno scorso, quando le risorse erano 1.193.