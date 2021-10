EdiliziAcrobatica: Value Track assegna al titolo un fair value di 20 euro per azione

simone borghi 28 ottobre 2021 - 17:02

Secondo una ricerca di Value Track, il fair value del titolo EdiliziAcrobatica (EdAc) è fissato a 20 euro per azione.EdiliziAcrobatica ha infatti presentato ottimi dati nel I semestre dell’anno, trainati dal rimbalzo post Covid e dagli incentivi fiscali sui lavori di restauro delle facciate (il Valore della produzione è cresciuto del +96,8% a/a a 36,8 milioni di euro e l'EBITDA del 409% a 7 milioni, con un Ebitda margin del 18,9%).Per quanto lo scenario preveda la cessazione degli aiuti legati al "Bonus Facciate" già da dicembre 2021, Value Track stima per EdiliziAcrobatica risultati finanziari molto migliori per il 2021E-22E, come risultato dei numeri impressionanti in termini di top line e portafoglio ordini registrato nel I semestre 2021, dello sviluppo delle filiali internazionali e del solido contributo delle attività di EA110%. Dal 2023E in poi, la crescita di EdAc dovrebbe normalizzarsi, raggiungendo un Valore della Produzione di €117mn (36% CAGR 20A-23E), un EBITDA di 16,3 milioni di euro (margine EBITDA del 14,2%) e indebitamento netto di 3,7 milioni di euro nel 2023E.