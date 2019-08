È morto l'ex ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni

Daniela La Cava 8 agosto 2019 - 16:46

MILANO (Finanza.com)

Fabrizio Saccomanni, ex ministro dell'economia e presidente del consiglio di amministrazione di Unicredit, è morto oggi all'età di 76 anni. È quanto riporta la stampa nazionale. Oltre agli incarichi ricoperti in Banca d'Italia, nell’aprile 2013 è stato nominato ministro del Tesoro nel governo Letta.Dall’aprile 2018 rivestiva la carica di presidente del Consiglio d’amministrazione di Unicredit. Proprio ieri aveva preso parte alla conferenza stampa in occasione della presentazione dei risultati semestrali del gruppo bancario di piazza Gae Aulenti.