E' pandemia, Wall Street crolla a -5% dopo annuncio OMS. DJ giù di 1.200 pti

Titta Ferraro 11 marzo 2020 - 18:22

MILANO (Finanza.com)

"E' una pandemia". Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha detto oggi in conferenza stampa che Covid-19 può essere classificata come una pandemia. L'OMS rimarca come nelle ultime due settimane il numero di casi al di fuori della Cina è aumentato di 13 volte e il numero dei paesi contagiati è triplicato con più di 118.000 casi in 114 paesi e 2191 persone decedute.Brusca la reazione di Wall Street che già prima dell'annuncio viaggiava in netto calo. Il DOW Jones è arrivato a cedere oltre il 5% in calo di oltre 1.200 punti rispetto ai livelli della vigilia. Calo del 4,51% per S&P 500 e del 4,24% per il Nasdaq.Ad alimentare l'incertezza sul mercato c'è anche l'emergere di preoccupazioni per i ritardi nell'amministrazione Trump e nel Congresso USA sulle misure di stimolo concordate per sostenere l'economia di fronte alla diffusione del coronavirus.