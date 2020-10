ESI presenta domanda di ammissione alle negoziazioni su Aim Italia

simone borghi 20 ottobre 2020 - 13:15

MILANO (Finanza.com)

ESI, operatore EPC e System Integrator nel settore delle energie rinnovabili attivo in Italia ed a livello internazionale, ha presentato la domanda di ammissione a quotazione sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. L’inizio delle negoziazioni è previsto per il 26 ottobre 2020.ESI intende utilizzare i proventi derivanti dall’offerta per finanziare il percorso di sviluppo che la stessa prevede di intraprendere sia attraverso una crescita organica, derivante dal consolidamento della propria posizione di mercato, dal rafforzamento dell’organizzazione e dalla penetrazione su ulteriori mercati esteri, sia per linee esterne. Tutto questo porterebbe ESI ad elevare ulteriormente il proprio standing nei confronti dei principali committenti (Governi stranieri – Grandi Committenti dell’Energia – Fondi d’Investimento ed Onlus) e a rafforzare ulteriormente l’impronta internazionale della società e del gruppo, con una maggiore capacità di presidiare mercati internazionali, principalmente europei e dei paesi emergenti.