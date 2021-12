ESG Perception Index: le 200 aziende percepite come più sostenibili sul web, Enel Eni e Terna sul podio

Redazione Finanza 13 dicembre 2021 - 12:56

MILANO (Finanza.com)

Quali sono le aziende percepite come più sostenibili sul web? Secondo Reputation Science, primo posto a ottobre per Enel che si conferma al vertice di “ESG Perception Index”, l’indice che misura la percezione di sostenibilità delle aziende. Completano il podio, interamente occupato da aziende del settore Energy, Eni e Terna.L’osservatorio di Reputation Science prende in esame le maggiori aziende sul mercato italiano (capitalizzate a Piazza Affari, classifica Mediobanca, classifica Interbrand) per produrre una classifica delle prime 200 società percepite come più sostenibili sul web. Il modello di analisi valuta la prossimità del brand ai 17 pillar della sostenibilità definiti dall’ONU e produce per ciascuna un indicatore (da 0 a 100) basato su parametri quali-quantitativi e strutturali: oltre al volume dei contenuti che riportano l’associazione tra il brand e la sostenibilità, sullo score pesa anche l’impatto reputazionale di questi contenuti sul brand, l’associazione dell’identità del brand alla sostenibilità sui motori di ricerca e quanto l’azienda racconti la sostenibilità attraverso i suoi canali proprietari (es. sito web, profili social).