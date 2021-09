ESG: 12 società hanno pubblicato per la prima volta il bilancio di sostenibilità nel 2021

Alessandra Caparello 17 settembre 2021 - 12:41

MILANO (Finanza.com)

Crescono le aziende che hanno pubblicato per la prima volta il bilancio di sostenibilità nel 2021 e nel dettaglio sono 12. Così rende noto IR Top Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’IPO Advisory, presentando lo studio sulle società “sustainable” e B Corp realizzata dall’ OSSERVATORIO AIM®. Dal 1° gennaio 2021 al 1° giugno 2021, delle 144 società quotate su AIM Italia, hanno pubblicato il bilancio di sostenibilità per l’anno fiscale 2020 18 società, pari al 13% del mercato azionario delle PMI[1]. In particolare, 12 società hanno pubblicato per la prima volta il documento nel 2021, mentre 6 società avevano già pubblicato l’informativa extra-finanziaria nel 2020. Cresce del +38% il numero di società che hanno pubblicato il bilancio di sostenibilità rispetto all’esercizio fiscale 2019 (13 società).Anna Lambiase, fondatore e CEO di IR Top Consulting ha così commentato: “L’emergenza Covid-19 ha riportato le tematiche ESG in primo piano dimostrando come in futuro saranno sempre più una priorità per gli investitori. A livello globale, le società che integrano i criteri ESG si sono rivelate maggiormente resilienti e lo stesso trend ha interessato il mercato AIM Italia che ha evidenziato una crescente attenzione verso questi aspetti rappresentando con una raccolta complessiva di oltre 5,8 miliardi di euro, da oltre un decennio, il mercato azionario dedicato alla crescita delle PMI del territorio e allo sviluppo dell’economia reale. Anche il mercato ha apprezzato premiando le società con un upside del 92%”.