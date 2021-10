ERG in volata tra le mid cap di Piazza Affari

Redazione Finanza 20 ottobre 2021 - 16:51

MILANO (Finanza.com)

Giornata positiva oggi per il settore rinnovabili di Piazza Affari in scia all'OPA lanciata su Falck Renewables dal fondo IIF a premio del 29% rispetto al prezzo medio del titolo negli ultimi 3 mesi. Tra i migliori titoli spicca Erg (+5% a 29,48 euro). A detta di Equita SIM l'OPA su Falck Renewables va ad aumentare significa che l'appetito per le società rinnovabili è ancora molto forte, con premi di M&A significativi. Il target indicato da Equita per ERG a 31,5 euro include al momento un M&A premium di circa il 15% solo sugli assets esistenti. "Assumendo un premio simile ai multipli pagati in questa transazione la valutazione potrebbe raggiungere i 35 euro", dice Equita. In secondo luogo, in caso di de-listing di Falck Renewables, Erg può beneficiare del flusso di reinvestimento delle posizioni di liquidità di Falck, nonchè di un maggiore riposizionamento negli indici ESG di riferimento.