ERG: acquista una pipeline di 224 MW in Germania

ERG, tramite la propria controllata ERG Power Generation, ha perfezionato oggi con Windwärts Energie GmbH l'acquisizione di una pipeline di progetti eolici in Germania con una capacità complessiva di 224 MW. Windwarts, che vanta una lunga esperienza come sviluppatore, é pioniere nel settore delle rinnovabili in Germania e controllata al 100% dalla utility MVV Energie AG.La pipeline early-medium stage, complessivamente di circa 224 MW, é composta da 13 progetti in diverse fasi di sviluppo, 4 dei quali, in fase più avanzata, sono considerati dai Regional Plan.I progetti sono situati nella Germania del nord, precisamente in Lower Saxony e Schlewig-Holstein, in aree particolarmente ventose e presentano una producibilità stimata media superiore alle 3.000 ore equivalenti.Il prezzo totale concordato in termini di Enterprise Value è di circa 4 milioni, suddivisi tra un pagamento upfront al closing e successivi importi legati allo sviluppo dei progetti.