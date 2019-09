EPrice crolla di oltre il 10% in Borsa, pesa stop diritto esclusiva a Omni Partners

Daniela La Cava 23 settembre 2019 - 14:25

MILANO (Finanza.com)

Giornata da dimenticare per ePrice a Piazza Affari, dove il titolo sta deragliando di oltre il 10% a 0,56 euro. La società ha deciso di non estendere il diritto di esclusiva ad Omni Partners, scaduto oggi, non avendo ricevuto le informazioni richieste alla stessa Omni Partners entro la scadenza dell’esclusiva. Il board ha dato mandato al presidente e due consiglieri indipendenti della società di proseguire "ogni utile contatto e di procedere nella definizione di una proposta di ricapitalizzazione attraverso un aumento di capitale in opzione ai soci".La scorsa settimana il gruppo di e-commerce, sulla base delle manifestazioni di interesse e delle lettere di offerta ricevute, aveva concesso a Omni Partners un breve periodo di esclusiva e una ulteriore “break-up fee” di 100.000 euro, finalizzati all’approfondimento e alla verifica dei termini e delle condizioni di una potenziale operazione di investimento nel contesto della ricapitalizzazione del gruppo.