EPS 2: ultimi 5 giorni per partecipare al piano di acquisto delle azioni ordinarie

EPS 2, la Spac promossa da Equita e Private Equity Partners, ricorda che il programma di acquisto di azioni proprie – tramite esercizio di un’opzione di vendita o, alternativamente, mediante vendita da parte dei titolari di azioni ordinarie EPS 2 sul Aim Italia – si concluderà il prossimo 9 dicembre (giorno compreso).Ciascun azionista ha a disposizione ancora cinque giorni di borsa aperta per vendere le proprie azioni ordinarie EPS 2 nell’ambito di tale programma. Si ribadisce, inoltre, che tale piano di acquisto azioni proprie offre maggiori certezze in termini temporali ed economici, rispetto alle tempistiche più incerte e al procedimento più complesso che troverebbero altrimenti attuazione in caso di scioglimento e liquidazione della società.Si tratta di un piano di rimborso market friendly in termini di certezze di tempistiche e valori (10 euro) rispetto al processo di liquidazione ordinaria, che Equita - tramite EPS2 - ha avviato confermando ancora una volta la sua attenzione agli investitori. L’iniziativa intrapresa è piaciuta al mercato. Nel primo giorno di acquisti da parte di EPS 2 (ieri, 2 dicembre 2019) i volumi scambiati sul titolo sono stati più di 1,9 milioni di pezzi, di molto superiori alla media delle ultime settimane.