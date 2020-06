ENI strappa a +5% in scia a euforia petrolio, analisti vedono risvolti positivi da riassetto

Titta Ferraro 5 giugno 2020 - 15:20

MILANO (Finanza.com)

Oltre +5% a 9,43 euro per ENI che si giova del rialzo del petrolio (+4,7% sopra i 39$) in seguito alle payrolls Usa decisamente migliori delle attese. Eni si giova anche dell'annuncio ieri sera del riassetto organizzativo con la creazione di due nuove Direzioni Generali. Il nuovo assetto è volto a favorire l’implementazione della Strategia al 2050 annunciata lo scorso febbraio."Riteniamo che la notizia possa avere risvolti positivi per il titolo in quanto la costituzione di un nuovo segmento che raccolga le nuove iniziative legate alla energy transition - anche se non puro in quanto contenente ancora business tradizionali - permetterebbe al mercato di monitorare i ritorni economici delle stesse ed applicargli un multiplo di valutazione superiore rispetto alle attività oil", commentano oggi gli analisti di Equita che sul titolo Eni hanno un rating Buy (acquistare) con target price a 11 euro.