ENI strappa a +11% e torna sopra gli 8 euro

Titta Ferraro 24 marzo 2020 - 17:25

MILANO (Finanza.com)

Rush finale per il titolo ENI, tra i migliori di tutto il Ftse Mib con un balzo di oltre l'11% a quota 8,10 euro. Il titolo non vedeva tali livelli dall'11 marzo. Sponda dal rally corale dei mercati con anche le quotazioni del petrolio in salita. L'attesa è per un accordo oggi al Congresso Usa per il maxi-piano di aiuti per l'emergenza Covid-19.Eni nelle ultime settimane è scivolata ai minimi dal lontano 1996. Con il balzo di oggi la capitalizzazione ritorna vicina ai 30 miliardi di euro (29,45 mld).