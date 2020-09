ENI soffre sul Ftse Mib, tonfo scorte Usa non galvanizza il petrolio

Titta Ferraro 2 settembre 2020 - 16:40

MILANO (Finanza.com)

Quotazioni in calo per il petrolio con WTI in flessione dello 0,7% a 42,5 dollari al barile. L'oro nero non sembra cavalcare al momento l'assist che arriva dal calo maggiore del previsto delle scorte petrolifere statunitensi. I dati diffusi poco fa dall'Energy Information Administration (EIA) evidenziano un calo di ben 9,3 milioni di barili la scorsa settimana rispetto ai -1,9 mln delle stime di consensus.A Piazza Affari a risentire del movimento negativo del petrolio c'è ENI che segna -0,94% a quota 7,7 euro. Male anche Saipem a -1,2% e Tenaris a -0,5%.