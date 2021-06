ENI si arrampica a +2%, titolo aggiorna top a 15 mesi con +28% Ytd

Titta Ferraro 14 giugno 2021 - 16:57

Giornata in crescendo per ENI che si segnala tra i migliori di tutto il Ftse Mib portandosi ai top a oltre 15 mesi. Il titolo del gruppo del Cane a sei zampe segna +1,98% a 10,79 euro. Il saldo da inizio anno arriva a quasi +28% sotto la spinta del rialzo dei prezzi del petrolio con Brent che sale oggi dell'1% circa a 73,4 dollari.Intanto oggi ENI ha annunciato una nuova scoperta a olio nel Mare del Nord. La scoperta è stata effettuata con il pozzo 34/6-5 S perforato sul prospetto esplorativo denominato Garantiana West. Vår Energy detiene il 30% di interesse partecipativo nella licenza assieme a Equinor che agisce come operatore con il 40% e Aker BP con il 30%.