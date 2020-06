ENI respinta da scoglio 9 euro, titolo si sgonfia insieme al petrolio

Titta Ferraro 3 giugno 2020 - 13:23

MILANO (Finanza.com)

Giro di boa di seduta con quotazioni in deciso rialzo per ENI che segna +1,5% circa a 8,9 euro, che però corrispondono con i minimi di giornata dopo che il titolo nella prima parte di giornata si era spinto oltre il muro dei 9 euro. Il titolo ha rallentato in corrispondenza con il movimento del petrolio che ha virato nel'ultima ora in territorio negativo. “La soglia dei 9 euro è un livello di resistenza che da circa due mesi ostacola il movimento al rialzo di Eni”, rimarca l’ufficio studi di FinanzaOnline.Ieri ENI aveva cavalcato le anticipazioni circa il riassetto organizzativo del gruppo del Cane a sei Zampe. La riorganizzazione della struttura organizzativa dovrebbe prevedere la nascita di due direzioni generali: da un lato le attività oil (upstream + midstream) e dall'altro le attività 'green' (Downstream, Eni Gas e Luce, Versalis, rinnovabili).