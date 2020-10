ENI prepara emissione bond ibridi per massimi 5 miliardi

Titta Ferraro 1 ottobre 2020 - 17:13

MILANO (Finanza.com)

IlConsiglio di Amministrazione Eni ha deliberato la possibile emissione di uno o più prestiti obbligazionari subordinati ibridi, da collocare presso investitori istituzionali, per un ammontare complessivo non superiore a 5 miliardi di euro o equivalente in altra valuta, da emettersi in una o più tranches entro il 30 giugno 2022. Le emissioni, si legge in una nota, perseguono l’obiettivo di finanziare i futuri fabbisogni e di mantenere una struttura finanziaria equilibrata.