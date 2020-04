ENI: lista Tesoro per nuovo cda, Descalzi confermato per ruolo ad

Titta Ferraro 21 aprile 2020 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, titolare del 4,34% del capitale di ENI e per il tramite di Cassa Depositi e Prestiti (partecipata all’82,77% dal Mef) di un ulteriore 25,76%, ha depositato la seguente lista per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione: Lucia Calvosa, docente di diritto commerciale, ex consigliere di Tim e nel cda del Fatto Quotidiano, è stata indicata per il ruolo di presidente; Claudio Descalzi confermato ad; gli altri consiglieri indicati sono Ada Lucia De Cesaris, Nathalie Tocci, Emanuele Piccinno e Filippo Giansante.Il nuovo Collegio Sindacale di Eni sarà invece composto dai seguenti nominativi: Marco Seracini, Mario Notari, Giovanna Ceribelli, Roberto Maglio e Monica Vecchiati.