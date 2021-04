ENI incontra sindacati, illustrata strategia di Versalis volta a transizione energetica

Titta Ferraro 10 aprile 2021 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Eni ha incontrato ieri le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali per illustrare la strategia di sviluppo e rafforzamento che Versalis sta perseguendo in linea con il percorso di transizione energetica e completo abbattimento delle emissioni da processi industriali e prodotti.Nella nota di ENI di rimarca che Versalis realizzerà la sua trasformazione facendo leva sulle sue competenze, i centri di ricerca e gli asset del proprio sistema produttivo per continuare a sviluppare tecnologie innovative e importanti iniziative industriali finalizzate alla specializzazione e diversificazione del portafoglio della chimica. Questo avverrà puntando su un più ampio portafoglio di prodotti che consentano una crescente partecipazione in mercati a più alta profittabilità.Verrà inoltre accelerato lo sviluppo della chimica legata all’economia circolare puntando su prodotti da riciclo meccanico di alta qualità, tecnologie di riciclo chimico delle plastiche miste e impiego di materie prime da fonti rinnovabili.Ogni progetto, ha specificato Versalis, sarà realizzato nel rispetto degli equilibri occupazionali e delle filiere produttive collegate. In particolare, a Porto Marghera, si realizzeranno iniziative industriali sostenibili nell’ambito di un più ampio piano di Eni per la transizione energetica sul territorio. La tempistica di implementazione sarà oggetto di costante confronto con le parti sociali.