ENI in gran rimonta: sospensione al rialzo e boom fino a +9%

Titta Ferraro 10 marzo 2020 - 10:35

MILANO (Finanza.com)

Sospensione per eccesso di rialzo per Eni che poi ha ripreso a negoziare con rally di oltre +9% in area 8,80 euro. Ieri il titolo era crollato di oltre il 20% chiudendo sui minimi a oltre 23 anni e la capitalizzazione in Borsa era scesa sotto i 30 miliardi di euro, in calo di oltre 7 miliardi rispetto ai livelli di chiusura di venerdì scorso.