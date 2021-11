ENI: anche BlackRock tra gli interessati per quote minoranza Enipower

Giulio Visigalli 25 novembre 2021 - 11:19

MILANO (Finanza.com)

Attese per inizio dicembre le offerte vincolanti per la quota di minoranza di Enipower. La società di investimento statunitense BlackRock, Sixth Street e EIG Global Energy Partner sarebbero tutte interessate a una partecipazione di minoranza in EniPower, unità di generazione di energia del gruppo Eni. A riferirlo è Il Sole 24 Ore che rimarca come le offerte vincolanti sono attese nei primi giorni di dicembre.