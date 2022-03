ENI alzerà entità dividendo e sarà suddiviso in 4 tranche

Titta Ferraro 18 marzo 2022 - 14:44

MILANO (Finanza.com)

ENIpunta al miglioramento della politica di remunerazione nel 2022, con un dividendo complessivo annuale aumentato a 0,88 euro per azione, in aumento dagli 0,86 euro precedenti. L'entità della cedola è sulla base del prezzo di riferimento del Brent tra 80 e 90 $ al barile. Il dividendo sarà corrisposto in quattro rate trimestrali paritarie a settembre 2022, novembre 2022, marzo 2023 e maggio 2023.