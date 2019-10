E-Commerce: multa Antitrust di oltre 50mila euro a tre siti, non consegnavano la merce

Valeria Panigada 23 ottobre 2019 - 15:28

MILANO (Finanza.com)

L’Autorità ha concluso tre procedimenti istruttori avviati nei confronti di società attive nel settore dell’e-commerce, irrogando sanzioni per un ammontare complessivo di 515mila euro. Le società coinvolte, operanti nella vendita online di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti attraverso i rispettivi siti aziendali sono: Tecnotrade (www.tecnotradeshop.it.), HP Group (www.plazalo.com) e Tiger Group (www.tigershop.it).I tre procedimenti istruttori hanno consentito di accertare che gli operatori offrivano online prodotti che non erano disponibili, non procedevano a consegnare ai consumatori la merce da questi acquistata, né restituivano le somme versate nonostante i reiterati reclami e gli annullamenti degli ordini da parte dei consumatori.