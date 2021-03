Durigon (sottosegretario Mef): “Dl Sostegni, 5 mld per piano vaccini”

Redazione Finanza 15 marzo 2021 - 12:50

MILANO (Finanza.com)

"Nel decreto sostegni ci saranno per i vaccini circa 5 miliardi di euro". E' quanto ha dichiarato il sottosegretario al Mef, Claudio Durigon, nel corso di un intervento a "24Mattino" su Radio 24, confermando alcune indiscrezioni di stampa. Lo stanziamento servirà per acquisto, distribuzione e produzione e per il polo vaccinale annunciato dal ministro Giorgetti. Nella prima bozza del decreto erano previsti, per vaccini e cure, 2 miliardi di euro.