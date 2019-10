Dure accuse a Draghi dal ceo di Allianz: 'Ha politicizzato la Bce e non è indipendente"

Titta Ferraro 4 ottobre 2019 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Ilcapo del principale gruppo assicurativo europeo lancia un attacco violento contro Mario Draghi e la Banca centrale europea. Alla schiera di detrattori della politica monetaria portata avanti da Mario Draghi si è aggiunto ieri Oliver Bäte, ceo di Allianz, che ha partato apertamente di "politicizzazione" della politica monetaria. Bäte ha ribattuto a Draghi circa il ritardo dei governi nell'implementare politiche fiscali più aggressive: "Il motivo per cui non stiamo facendo riforme fiscali è perché stai (riferendosi a Draghi) rendendo facile per le persone spendere soldi che non hanno". Il capo di Allianz, nella sua intervista al Financial Times, ha aggiunto che sono state creati banche centrali indipendenti affinché questo non succedesse, affinché le banche centrali non stampassero denaro. "La gente dice che Draghi è indipendente. No, non lo è", ha aggiunto Bäte.