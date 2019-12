Due nuovi green bond sul segmento green & social di ExtraMOT PRO3

Alessandra Caparello 16 dicembre 2019 - 16:14

MILANO (Finanza.com)

Due nuovi green bond da rispettivamente 20 milioni e 1 milione di Euro di Asja Ambiente Italia S.p.A. sono stati quotati sul segmento obbligazionario ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana.I due prestiti obbligazionari, si legge nella nota, sono finalizzati a finanziare prevalentemente gli investimenti previsti nel piano industriale 2019-2023, in particolare lo sviluppo e la costruzione di una pipeline nel settore del biometano da FORSU in Italia. L’obbligazione è stata inclusa nel segmento dedicato ai green e/o social bond di ExtraMOT PRO di Borsa Italiana, nato per offrire agli investitori istituzionali e retail la possibilità di identificare gli strumenti i cui proventi vengono destinati al finanziamento di progetti con specifici benefici o impatti di natura ambientale e/o sociale.Con le nuove obbligazioni di Asja Ambiente Italia S.p.A., il listino dei titoli per lo sviluppo sostenibile sui mercati obbligazionari di Borsa Italiana raggiunge il numero di 94 strumenti quotati dalla nascita del segmento.Pietro Poletto, Global Head of Fixed Income Products and Co-Head of Equity, Funds & Fixed Income, Secondary Markets di Borsa Italiana, ha dichiarato:“Con grande piacere diamo il benvenuto su ExtraMOT PRO3 a due nuove obbligazioni di Asja Ambiente Italia S.p.A., che a seguito della prima emissione prosegue la sua presenza suoi nostri mercati con la quotazione di due nuovi strumenti di natura green. Come Borsa Italiana contribuiamo attivamente alla promozione di una cultura finanziaria sempre più orientata alla sostenibilità. Crediamo infatti nello sviluppo di un mercato sostenibile, che grazie a emittenti quali Asja Ambiente Italia S.p.A., continua a dimostrarsi dinamico e in costante crescita. Siamo sicuri che la quotazione di questi nuovi green bond consentirà all’azienda leader nel suo settore di raggiungere i suoi più ambiziosi obiettivi di sostenibilità ambientale ed economia circolare.”