Draghi: ritorno alla crescita è imperativo. Concentrarsi sulla costruzione di un futuro per i giovani

Valeria Panigada 18 agosto 2020 - 12:40

MILANO (Finanza.com)

"Dobbiamo concentrarci ora sulla costruzione di un futuro per i giovani. La pandemia rende ancora più urgente un massiccio investimento nell'istruzione e nella formazione, in modo che i giovani abbiano la capacità di gestire il cambiamento e adattarsi". Lo ha detto Mario Draghi, ex numero uno della banca centrale europea, intervenendo all'apertura del Meeting di Rimini 2020, in riferimento alla crisi scatenata dal Covid-19."Il ritorno alla crescita è diventato un imperativo assoluto, ma non avverrà da solo - ha proseguito Draghi - Dobbiamo ridurre l'incertezza con politiche economiche che diano sicurezza ai più vulnerabili, ma che siano anche sostenibili e quindi credibili. Stiamo facendo abbastanza?"