Draghi pronto a salire al Quirinale, Spread Btp/Bund sotto muro 90 pb. Tasso Btp 10y a 0,42%

Titta Ferraro 12 febbraio 2021 - 10:26

MILANO (Finanza.com)

Ilpresidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, tra oggi e domani dovrebbe andare al Quirinale per sciogliere la riserva. Dopo il voto sulla piattaforma Rousseau con il sì del M5S al nuovo governo, l'ultimo passo è la lista dei ministri che sta ultimando in queste ore l'ex presidente BCE. Uno scenario di ampio consenso in parlamento che piace ai mercati con lo spread Btp/Bund in ulteriore restringimento e tassi Btp decennali ai nuovi minimi storici (minimo a 0,425%). Il differenziale di rendimento tra Btp a 10 anni e Bund è sceso questa mattina sotto i 90 punti, sui nuovi minimi dal 2015. Ieri il Tesoro ha collocato 9 miliardi di titoli a 3, 7 e 20 anni con rendimenti negativi record. Nel dettaglio è stato allocato il nuovo Btp triennale (scadenza gennaio 2024) per 3 mld di euro al tasso negativo di -0,33% (-11 bp rispetto al mese scorso) che supera il minimo storico. Il rapporto di copertura è stato 1,66. Tra le altre scadenze, il Btp a 7 anni ha visto l’allocazione di titoli per 4 mld con rendimento di 0,18%, -13 pb rispetto a un mese fa e vicino ai minimi storici. Il rapporto di copertura è stato 1,47. Infine, il Btp a 20 anni (2 mld con bid to cover di 1,27) assegnato al tasso di 1,14%.