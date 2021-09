Draghi: momento molto favorevole per relazioni tra Italia e Germania

Daniela La Cava 14 settembre 2021 - 16:20

MILANO (Finanza.com)

"Il legame fra le nostre economie è destinato a rafforzarsi. Penso per esempio agli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo, a cui destiniamo 1,5 miliardi nel PNRR. Il progetto sulla microelettronica ci vede collaborare nel settore strategico dei semiconduttori. Abbiamo già raccolto molte manifestazioni di interesse e intendiamo renderlo un’area di collaborazione di lungo periodo fra i nostri Paesi". Così il presidente del consiglio, Mario Draghi, in un videomessaggio al 15° Forum economico Italo-Tedesco. Draghi sottolinea che "questo è un momento molto favorevole per le relazioni tra Italia e Germania. Dobbiamo rafforzare i nostri meccanismi di cooperazione all’interno dell’Unione europea. E lavorare insieme, nell’interesse delle imprese e di tutti i cittadini".