Draghi in ultima conferenza stampa Bce: in Italia come presidente Repubblica? 'Non lo so'

Laura Naka Antonelli 24 ottobre 2019 - 16:30

MILANO (Finanza.com)

"Tornerà in Italia, dove qualcuno la vede anche come presidente della Repubblica?". Nel giorno dell'ultimo Consiglio direttivo della Bce da lui presieduto, Mario Draghi ha risposto: "Non lo so, l'ho detto tante volte. Chiedetelo a mia moglie".Questa frase: "Chiedetelo a mia moglie", era stata data inj risposta anche qualche minuto prima, quando Draghi era stato interpellato su cosa avesse intenzione di fare, una volta lasciato lo scranno più alto della Bce.Il mandato di Draghi, durato otto anni, scadrà il prossimo 31 ottobre. A prrendere il suo posto sarà l'ex direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde.Nella riunione odierna il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso che i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%.Ribadito che il programma di Quantitative easing (QE) sarà ripristinato a partire dal mese di novembre.Il Consiglio direttivo si attende che i tassi di interesse di riferimento della BCE si mantengano su livelli pari o inferiori a quelli attuali finché non vedrà le prospettive di inflazione convergere saldamente su un livello sufficientemente prossimo ma inferiore al 2%.