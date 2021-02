Draghi al Senato per fiducia governo: 'combattere con ogni mezzo pandemia, virus nemico di tutti'

Laura Naka Antonelli 17 febbraio 2021 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

"Dobbiamo combattere con ogni mezzo la pandemia, il virus è nemico di tutti". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel suo esordio in Parlamento, al Senato, con cui sta illustrando il programma per il rilancio dell'Italia dalla crisi economica scatenata dalla pandemia Covid. Si tratta per la precisione delle Comunicazioni sulle linee programmatiche del Governo.Draghi ha esordito il suo discorso al Senato ringraziando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'incarico affidatogli di formare l'esecutivo."Il governo farà riforme ma affronterà anche l'emergenza", ha detto il premier che ha sottolineato di non essere d'accordo con chi motiva la nascita del suo governo con il fallimento della politica.