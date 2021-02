Draghi al Senato: 'mai stato nella mia vita professionale momento di emozione così intensa e di responsabilità così ampia'

Laura Naka Antonelli 17 febbraio 2021 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

"Nel ringraziare, ancora una volta il presidente della Repubblica per l'onore dell'incarico che mi è stato assegnato, vorrei dirvi che non vi è mai stato, nella mia lunga vita professionale, un momento di emozione così intensa e di responsabilità così ampia. Ringrazio altresì il mio predecessore Giuseppe Conte che ha affrontato una situazione di emergenza sanitaria ed economica come mai era accaduto dall'Unità d'Italia". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel suo esordio in Parlamento, al Senato, con cui sta illustrando il programma per il rilancio dell'Italia dalla crisi economica scatenata dalla pandemia Covid. Si tratta per la precisione delle Comunicazioni di Draghi sulle linee programmatiche del Governo. La chiama del voto di fiducia inizierà alle 22 della giornata di oggi.