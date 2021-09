Draghi ad assemblea Confindustria ripete: 'nessuna intenzione di aumentare tasse. In questo momento soldi si danno, non si prendono'

Redazione Finanza 23 settembre 2021 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

La sfida per il Governo - e per tutto il sistema produttivo e le parti sociali - "è fare in modo che questa ripresa (del PIL) sia duratura e sostenibile." Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, nell'intervento all'assemblea annuale 2021 dell'associazione degli industriali.Draghi ha puntualizzato che il governo non ha alcuna intenzione di aumentare le tasse."Voglio riaffermare, penso sia importante, che il governo da parte sua non ha intenzione di aumentare le tasse. In questo momento i soldi si danno e non si prendono".