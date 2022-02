Draghi: ad aprile stop stato emergenza e graduale fine obbligo super green pass, obiettivo è riaprire tutto

Titta Ferraro 24 febbraio 2022 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

Il Governo non prorogherà lo stato d’emergenza oltre il 31 marzo. La conferma ufficiale arriva direttamente dal primo ministro Mario Draghi. "Il nostro obiettivo è riaprire del tutto, al più presto", ha detto Draghi intervenuto ieri a Firenze all’apertura dei lavori di una Conferenza della CEI.Il premier ha quindi detto che dal 31 marzo in poi non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate. "Le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno infatti eliminate le quarantene da contatto. Cesserà ovunque l’obbligo delle mascherine all’aperto, e quello delle mascherine FFP2 in classe". "Metteremo gradualmente fine all’obbligo di utilizzo del certificato verde rafforzato, a partire dalle attività all’aperto", ha aggiunto Draghi.