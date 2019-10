Draghi: 'euro popolare come non mai e sostegno Ue a massimi da crisi, oggi chi dubitava di Ue e Bce messo in discussione'

Laura Naka Antonelli 11 ottobre 2019 - 12:48

"L'euro è popolare come mai prima d'ora e il sostegno all'Unione europea è ai massimi dai tempi della crisi". Così il presidente della Bce, Mario Draghi, nel discorso proferito in occasione della cerimonia con cui ha ricevuto la laurea honoris causa in economia dall'Università del Sacro Cuore."Oggi sono coloro che dubitavano" dell'Unione europea e della Bce "a essere messi in discussione", ha detto ancora Draghi.