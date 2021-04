Draghi: 'decisioni anticipano al 26 aprile introduzione zona gialla, priorità scuole e attività all'aperto'

Laura Naka Antonelli 16 aprile 2021 - 16:09

MILANO (Finanza.com)

Ledecisioni prese stamattina "anticipano al 26 aprile l'introduzione della zona gialla, ma con cambiamenti. La priorità verrà data alle scuole, che saranno in presenza in ogni ordine e grado". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, nella presentazione delle decisioni che sono state prese dal Governo in merito alle riaperture post lockdown. "Noi abbiamo preso un rischio - ha detto Draghi - se queste misure saranno rispettate, distanziamento e mascherine, il rischio che si torni indietro è molto basso, viste le vaccinazioni in corso". Oltre che alle scuole, "la priorità verrà data alle attività all'aperto, con l'apertura delle attività di ristorazione, così come attività di sport e spettacolo nelle aree a basso contagio".