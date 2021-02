Draghi: 'Governo farà riforme ma affronterà anche emergenza. Non esiste un prima e un dopo' . Premier cita Cavour

Laura Naka Antonelli 17 febbraio 2021 - 10:35

MILANO (Finanza.com)

"IlGoverno farà le riforme ma affronterà anche l'emergenza. Non esiste un prima e un dopo. Siamo consci dell'insegnamento di Cavour: 'le riforme compiute a tempo, invece di indebolire l'autorità, la rafforzano'". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel suo esordio in Parlamento, al Senato, con cui sta illustrando il programma per il rilancio dell'Italia dalla crisi economica scatenata dalla pandemia. La chiama del voto di fiducia inizierà alle 22 della giornata di oggi.