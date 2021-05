Draghi: Patrimoniale? "Mai parlato, non è momento di prendere ma dare soldi ai cittadini"

Redazione Finanza 20 maggio 2021 - 17:16

MILANO (Finanza.com)

"Non ne abbiamo mai parlato, ma come ho detto più volte questo non è il momento di prendere soldi dai cittadini ma di darli", ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa per illustrare il decreto ‘Imprese, Lavoro, Professioni’. "L'economia è ancora in una situazione di recessione, tutti i provvedimenti fiscali saranno oggetto della riforma del fisco - ha aggiunto Draghi-. L'errore sul fisco è stato andare avanti a pezzettini, ora è importante fare una legge delega".