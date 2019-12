Doxee guarda a Piazza Affari, presentata domanda di pre-ammissione

Valeria Panigada 4 dicembre 2019 - 10:34

MILANO (Finanza.com)

Doxee, Pmi high-tech leader nei mercati customer communications management, paperless e digital customer experience, ha presentato ieri a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione per l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul listino Aim Italia. Gli obiettivi della quotazione a Piazza Affari sono principalmente la crescita organica, attraverso l'espansione internazionale e l'ingresso in nuovi settori, e operazioni di M&A, attraverso l'acquisizione di player europei.L’operazione di quotazione, in parte in aumento di capitale e in parte in vendita, ha un obiettivo complessivo di raccolta di circa 5 milioni di euro ed è rivolta ad investitori istituzionali italiani ed esteri. Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 3 e un massimo di 3,67 euro per azione. Nell’operazione di ammissione Doxee è assistita da Integrae Sim, come Nomad e Global Coordinator, e da IR Top Consulting per la parte di comunicazione.