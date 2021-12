Dove.it: partenza record per la campagna crowdfunding, 1,2 milioni in 24h

Alessandra Caparello 16 dicembre 2021 - 13:08

MILANO (Finanza.com)

In meno di 24 ore è stato superato l’obiettivo di 1,2 milioni di euro raccolti attraverso Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per operazioni di equity crowdfunding che permette di investire nelle migliori startup e PMI italiane. Questo il risultato della la prima campagna di equity crowdfunding per Dove.it, agenzia immobiliare digitale nata in Italia.Per la tech company italiana Dove.it si tratta di un nuovo traguardo: nata a dicembre 2018 con l’obiettivo di innovare il settore immobiliare mettendo al centro l’utilizzo della tecnologia, l’agenzia immobiliare digitale supporta chi vuole vendere e comprare casa attraverso l’uso di strumenti digitali, del marketing online, dei big data e dell’intelligenza artificiale. Fondata e guidata dal CEO Paolo Facchetti, la startup aveva già raccolto il supporto di importanti investitori nel comparto tecnologico: nel 2019 è arrivato un primo round di investimento da importanti angel investor. La campagna di crowdfunding, che durerà fino al 15 febbraio, punta ora ad alzare l’asticella e raccogliere una somma ancora più ampia, che verrà impiegata in investimenti di marketing, per il potenziamento della suite di software e la digitalizzazione dei processi interni all’agenzia, oltre che per il potenziamento della forza vendite – per una presenza ancora più capillare sul territorio – e l’apertura di nuove linee di business. La raccolta dei fondi attraverso Mamacrowd, che permette di riconoscere a tutti gli investitori un titolo di partecipazione all’interno della società stessa, coinvolgerà compratori e venditori, con forme di ricompensa ulteriori che vanno dai servizi di Virtual Home Staging alla consulenza e all’accompagnamento negli acquisti in asta, dai servizi di consulenza tecnica all’acquisto di immobili da privati o altre agenzie fino agli sconti sulle commissioni d’acquisto.