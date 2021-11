Dossier Oto Melara-WASS (Leonardo): Fincantieri oltre -3% su rumor maxi aumento capitale pari a capitalizzazione

Redazione Finanza 24 novembre 2021 - 12:56

MILANO (Finanza.com)

Titolo Fincantieri sotto forte pressione a Piazza Affari, cede più del 3%, dopo i rumor di un aumento di capitale significativo da parte della società. Così Equita SIM riassume le ultime indiscrezioni, segnalando che Il Messaggero è tornato oggi "sull'argomento della cessione di Oto Melara e WASS da parte di Leonardo" e che "oggi pomeriggio è previsto un incontro tra i ministri coinvolti finalizzato ad individuare una posizione ufficiale del governo sull'operazione Oto Melara/WASS".Secondo il quotidiano, riporta Equita, "il governo punterebbe ad una partnership tra Fincantieri, KNDS e Iveco Defence Vehicles per rilevare le due società di Leonardo. Le novità indicate dall'articolo sono:- KNDS avrebbe offerto (non-binding) 700 milioni di euro (indicazione leggermente più alta rispetto ai 650 milioni riportati fino ad oggi dalla stampa);-Ipotesi di aumento di capitale da 1 miliardo per Fincantieri supportato da CDP (azionista di controllo con 71%)."Per Fincantieri - si legge ancora nella nota - continuano i rumors di aumento di capitale che in caso di acquisizione di Oto Melara e WASS riteniamo essere lo scenario più probabile. La dimensione dell'aumento di capitale ipotizzata da Il Messaggero è significativa (una volta circa l'attuale capitalizzazione di mercato) e superiore a quanto Fincantieri offrirebbe per le due società (450 milioni secondo fonti giornalistiche)evidenziando, se confermato, la volontà di rafforzare anche la struttura finanziaria del gruppo".Equita SIM ha così concluso la nota:"Riteniamo che l'incertezza legata all'aumento di capitale possa continuare a pesare sul titolo anche in considerazione del potenziale overhang in caso di conferme sulla dimensione dell'operazione".Il titolo Leonardo cede sul Ftse Mib appena lo 0,10%.Nel frattempo, alla luce degli ultimi rumor, gli analisti di Intesa SanPaolo hanno sospeso il giudizio sul titolo Fincantieri, ponendo under review sia il rating che il target price.