Dossier Aspi: Zingaretti, "premiato lavoro di squadra"

Daniela La Cava 15 luglio 2020 - 12:12

MILANO (Finanza.com)

"Lescelte e i risultati del Governo sulla vicenda Aspi sono molto positivi per l'Italia. La sicurezza e l'interesse pubblico prima di tutto". E' quanto scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dopo l'accordo dell'esecutivo sul dossier Autostrade per l'I-talia (Aspi). "È stato premiato il lavoro di squadra: la fermezza del Presidente Giuseppe Conte che ha indicato una strada, il grande impegno di tutti i ministri del Governo, la collaborazione fattiva di tutte le forze di maggioranza anche nei passaggi più difficili", aggiunge Zingaretti. "Andiamo avanti così. Ora, dopo Alitalia e Aspi, ci si impegni sul dossier Ilva. La strada indi-cata è quella giusta: un grande polo siderurgico per l'acciaio green - si legge nel post su Facebook -. Una grande sfida ita-liana ed europea per dare concretezza e simboli al nuovo modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità che dobbiamo costruire".