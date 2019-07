Dossier Alitalia non concluso, Fs sceglie Atlantia ma solo a settembre offerta finale (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 16 luglio 2019 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Fs, Delta e la società della famiglia Benetton inizieranno a partire da oggi a confrontarsi sul piano industriale, dopo la decisione del cda di Ferrovie dello Stato di scegliere Atlantia per il rilancio di Alitalia.Tuttavia, come mette in evidenza un articolo del Sole 24 Ore, l'offerta finale arriverà entro il 30 settembre. Il rinvio è significativo, visto che la presentazione dell'offerta sarebbe dovuta avvenire entro la giornata di ieri, 15 luglio."I tempi per l'offerta finale però slittano al 30 settembre, quando le condizioni di Alitalia, che vola in rosso e brucia cassa, potrebbero essere a rischio di esaurimento di liquidità", scrive il quotidiano di Confindustria."La nuova scadenza per l'offerta non è stata resa nota ufficialmente. Fonti autorevoli hanno riferito al Sole 24 Ore che l'offerta definitiva e vincolante per l'acquisto delle attività di Alitalia dovrà essere presentata entro il 30 settembre ai commissari".Al tavolo, per la definizione del piano industriale, anche gli advisor industriali di Fs, McKinsey e Oliver Wyman. Ma il lavoro, fa notare il Sole 24 Ore, non è scontato."Fino all'offerta non ci sono impegni vincolanti per nessuno. Atlantia potrebbe ancora sfilarsi. Ma potrebbero tirarsi indietro anche Fs o Delta. Le quote della futura società devono essere definite".