Doppia asta prima di Natale, Bot e Ctz in offerta insieme il 23 dicembre

simone borghi 19 dicembre 2019 - 10:49

MILANO (Finanza.com)

In arrivo il trittico di fine mese e l’ultimo del 2019 con questa volta un doppio appuntamento: Bot semestrale e Ctz annuale. Il 23 dicembre il Tesoro andrà a emettere Bot a sei mesi per complessivi 6,5 miliardi di euro. Il mese scorso era stato allocato un ammontare uguale un tasso di -0,215%, con domanda a quasi 10 miliardi, con un bid-to-cover (rapporto di copertura) di 1,51.Lo stesso giorno saranno emessi CTZ a 24 mesi per un ammontare tra 1,25 e 2 miliardi. Il rialzo dei tassi dell’ultimo mese dovrebbe portare il rendimento di assegnazione del CTZ vicino allo zero (attualmente il Btp a 2 anni sul secondario rende -0,04%). L’asta di CTZ del mese scorso aveva registrato tassi negativi con il collocamento di 1,75 miliardi di euro al rendimento medio di assegnazione del -0,033%, in aumento rispetto al precedente (-0,112%) dell’asta di ottobre. La domanda era stata di quasi 3,2 miliardi con rapporto di copertura di 1,82.