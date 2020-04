Dombrovskis parla di MES, rally Piazza Affari si sgonfia

Titta Ferraro 7 aprile 2020 - 17:08

MILANO (Finanza.com)

Al via, con oltre un'ora e mezza di ritardo l'importante riunione dell'Eurogruppo. Prima del via è arrivato il tweet di Valids Dombrovskis. "Occorre solidarietà a rapido sostegno per i lavoratori e imprese", ha detto il vicepresidente della Commissione UE, citando tre mosse: approvazione del meccanismo antidisoccupazione Sure da 100 miliardi, il fondo di garanzia della Bei e il sostegno alla crisi attraverso il MES.In attesa dei responsi dell'Eurogruppo, con alcuni paesi come l'Olanda che confermano l'opposizione ai coronabond, i mercati europei nell'ultima ora hanno tirato i remi in barca. Piazza Affari, che in mattinata si era spinta a un guadagno daily fino a +5%, si è sgonfiata a +1,5% circa con Ftse Mib in area 17.300 punti.